В рамках Всемирного экономического форума прошла сессия "COP28 и предстоящий путь"

БАКУ /Trend/ - В рамках Всемирного экономического форума в Давосе, на сессии "COP28 и предстоящий путь" министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров ответил на вопросы об основных достижениях COP-28 и ожиданиях от COP29.

Как сообщает Trend, на мероприятии также на вопросы по этой теме модератора и исполнительного редактора американского издания The Washington Post Салли Базби ответили специальный представитель Президента США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, исполнительный директор компании ENGIE Global Energy Company Кэтрин МакГрегор.

Высказав свое мнение об основных достижениях COP-28, министр экономики Азербайджана довел до внимания успехи с точки зрения повышения энергоэффективности, использования возобновляемых источников энергии, особого внимания к сокращению использования традиционных видов топлива и других результатов. Было отмечено, что Азербайджан как хозяин COP29 полностью осознает свою ответственность за успешную реализацию мероприятий в этой области. Страна готова работать со всеми заинтересованными сторонами с целью обеспечения механизмов финансирования энергетического перехода, который является основной темой COP29. Было отмечено, что международные финансовые организации являются важными партнерами в этом вопросе, однако также следует поощрять привлечение в процесс частных инвестиций. В обеспечении механизмов финансирования энергетического перехода многое зависит от правительств.

На сессии была представлена информация о мерах, предпринятых Азербайджаном в процессе энергетического перехода, достигнутых результатах и полученном опыте.

"Мы использовали доходы страны, в том числе доходы от ископаемого топлива, чтобы начать процесс энергетического перехода. В частности, мы значительно опережаем нашу цель - к 2030 году удовлетворять 30% потребностей в энергии за счет возобновляемых источников. Если мы продолжим наши усилия на сегодняшнем уровне, то сможем достичь этой цели к 2028 году", - сказал министр.

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