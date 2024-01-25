ООО "Азерпочт" установило первое постамат-устройство самообслуживания

БАКУ /Trend/ - ООО "Азерпочт" ввело в эксплуатацию первый постамат для пользования клиентам в центральном почтовом пункте с индексом AZ1000.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на мероприятии "2023-отчет", проходящем по инициативе ООО "Азерпочт", заявил временно исполняющий обязанности председателя правления ООО Иси Мустафаев.

Он отметил, что без привлечения человеческого труда автоматизированные почтовые ящики с функцией самообслуживания работают в режиме 24/7, что полностью обеспечивает удовлетворенность клиентов.

"Основное преимущество установленных "Азерпочт" постаматов заключается в том, что они работают в полностью автоматизированном режиме, с прямой интеграцией с центральной системой. То есть, вы подходите к постамату как клиент, набираете код, принадлежащий вам, и забираете посылку из открывшейся ячейки, не контактируя ни с кем в интернете или физически. В настоящее время постаматами "Азерпочт" пользуются не только Postcargo, но и другие услуги доставки, действующие в стране", - добавил И.Мустафаев.

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