Стало известно количество приватизируемой государственной собственности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 1996-2022 годах в Азербайджане было приватизировано 51 867 малых предприятий, объектов и транспортных средств, принадлежащих государству.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, из вышеуказанного приватизированного имущества 15 571 автомобиль, 15 248 сданных в аренду и неиспользуемых нежилых помещений, 10 766 предприятий бытового обслуживания, 5 225 предприятий торговли и общественного питания, 1 008 промышленных предприятий и оборудования, 696 заправочных станций, 635 строительных предприятий, 620 объектов с незавершенным строительством, 393 пекарни, 392 аптеки, 256 хлебопекарных предприятий и оборудования, 87 кинотеатров, 82 детских сада, 36 учреждений здравоохранения, 852 других объектов недвижимости.

За 27 лет в Азербайджане создано 1 566 акционерных обществ. К концу 2022 года 1 476 из них были полностью приватизированы.

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