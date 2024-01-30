"AzerGold" и дочерние компании выплатили налогов на сумму свыше 38 миллионов манатов (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:51)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году ЗАО "AzerGold" и дочерние компании выплатили налогов на сумму 38,4 миллиона манатов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

"В 2023 году выплаты в виде налогов и социальных трансфертов в государственный бюджет были продолжены на фоне полученных ЗАО "AzerGold" экономических доходов. Так, за прошлый год ЗАО и дочерние компании уплатили в общей сложности 38,4 миллиона манатов налога. В отчетном году в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) было выплачено 7,6 миллиона манатов" , - добавил он.

Отметим, что ЗАО "AzerGold" создано Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015 года. "AzerGold" является одной из двух компаний, которые занимаются добычей золота и серебра в Азербайджане.

В настоящее время "AzerGold" занимается добычей и экспортом золота в рамках оксидной (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения "Човдар", с месторождения "Агйохуш" в рамках первого этапа его разработки (с ноября 2020 года), "Мерех" - (с 23 июля 2021 года), "Тюлаллар" - (с февраля 2023 года).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!