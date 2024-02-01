Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 1 февраля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 1 февраля 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8369 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8369 1 австралийский доллар AUD 1,1134 1 аргентинский песо ARS 0,0021 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3431 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,091 100 южнокорейских вон KRW 0,1276 1 чешская крона CZK 0,074 100 чилийских песо CLP 0,1827 1 китайский юань CNY 0,2368 1 датская крона DKK 0,2464 1 грузинский лари GEL 0,6346 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1551 100 индонезийских рупий IDR 0,0108 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1634 1 швейцарский франк CHF 1,9688 1 израильский шекель ILS 0,466 1 канадский доллар CAD 1,265 1 кувейтский динар KWD 5,5274 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0113 1 малайзийский ринггит MYR 0,3594 1 мексиканский песо MXN 0,0988 1 молдавский лей MDL 0,0961 1 египетский фунт EGP 0,0551 1 норвежская крона NOK 0,1617 100 узбекских сомов UZS 0,0137 1 польский злотый PLN 0,4242 1 российский рубль RUB 0,0188 1 сингапурский доллар SGD 1,2682 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2608 1 турецкая лира TRY 0,056 1 тайваньский доллар TWD 0,0542 1 таджикский сомони TJS 0,1556 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0453 100 японских йен JPY 1,1578 1 новозеландский доллар NZD 1,0403

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