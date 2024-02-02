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Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)

Экономика Материалы 2 февраля 2024 16:01 (UTC +04:00)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Определились победители проекта «Горный инженер будущего», объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) «AzerGold» в рамках деятельности по кадровой подготовке и социальной ответственности.

Так, 10 человек, показавших лучшие результаты в конкурсе по тестированию и написанию эссе среди учащихся 10-х классов средних школ № 1, 2, 3, 4 Дашкесанского района, а также школ в селах Гушчу и Баян, объявлены победителями. При поддержке ЗАО они привлечены к подготовительным курсам для поступления в высшие учебные заведения. За каждого из них Акционерное Общество произвело оплату подготовки в течение 20 месяцев.

В рамках проекта также была организована ознакомительная поездка победителей на Човдарский Интегрированный Участок по Переработке. Сначала школьникам разъяснили правила техники безопасности на предприятии, предоставили комплекты спецодежды. Затем их подробно проинформировали о процессе добычи, переработки драгоценных металлов, применяемых технологиях производства.

Отметим, что основной целью проекта является стимулирование поступления студентов в высшие учебные заведения, специализирующиеся в горнодобывающей сфере, путем привлечения на подготовительные курсы школьников, зарегистрированных в Дашкесанском районе, где ЗАО «AzerGold» осуществляет активную добывающую и производственную деятельность. Акционерное Общество, поддерживая обучение дашкесанских школьников в вузах, специализирующихся в области горного дела, металлургии, геологии, стремится удовлетворять потребности компании в профессиональных кадрах в регионах добычи за счет местных жителей, тем самым повышая занятость, способствуя подготовке молодежи в качестве грамотных специалистов.

Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)
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