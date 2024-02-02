Определились победители проекта «Горный инженер будущего» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Определились победители проекта «Горный инженер будущего», объявленного Закрытым Акционерным Обществом (ЗАО) «AzerGold» в рамках деятельности по кадровой подготовке и социальной ответственности.

Так, 10 человек, показавших лучшие результаты в конкурсе по тестированию и написанию эссе среди учащихся 10-х классов средних школ № 1, 2, 3, 4 Дашкесанского района, а также школ в селах Гушчу и Баян, объявлены победителями. При поддержке ЗАО они привлечены к подготовительным курсам для поступления в высшие учебные заведения. За каждого из них Акционерное Общество произвело оплату подготовки в течение 20 месяцев.

В рамках проекта также была организована ознакомительная поездка победителей на Човдарский Интегрированный Участок по Переработке. Сначала школьникам разъяснили правила техники безопасности на предприятии, предоставили комплекты спецодежды. Затем их подробно проинформировали о процессе добычи, переработки драгоценных металлов, применяемых технологиях производства.

Отметим, что основной целью проекта является стимулирование поступления студентов в высшие учебные заведения, специализирующиеся в горнодобывающей сфере, путем привлечения на подготовительные курсы школьников, зарегистрированных в Дашкесанском районе, где ЗАО «AzerGold» осуществляет активную добывающую и производственную деятельность. Акционерное Общество, поддерживая обучение дашкесанских школьников в вузах, специализирующихся в области горного дела, металлургии, геологии, стремится удовлетворять потребности компании в профессиональных кадрах в регионах добычи за счет местных жителей, тем самым повышая занятость, способствуя подготовке молодежи в качестве грамотных специалистов.