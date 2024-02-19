Азербайджано-кыргызский фонд развития будет финансировать приоритетные проекты в ряде отраслей

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-кыргызский фонд развития будет финансировать приоритетные проекты азербайджанских и кыргызских бизнес-субъектов в агропромышленном комплексе, энергетике, садоводстве, текстильной сфере, туризме и других сферах, сообщает в понедельник Trend.

Как отмечает министерство экономики Азербайджана, как и все тюркоязычные страны, Азербайджан придает значение развитию отношений с Кыргызстаном, принимаются меры по расширению сотрудничества. Азербайджано-кыргызский фонд развития является эффективной платформой в этом направлении.

"Фонд, созданный с целью экономического сотрудничества, модернизации экономики и реализации потенциала, поддерживает совместную деятельность бизнес-организаций Азербайджана и Кыргызстана, служит развитию и расширению связей между нашими странами. Фонд будет инвестировать в приоритетные проекты субъектов предпринимательства, зарегистрированных и работающих в Кыргызстане, используя различные финансовые инструменты. В рамках этой платформы будут финансироваться приоритетные проекты азербайджанских и кыргызских бизнес-субъектов в агропромышленном комплексе, энергетике, садоводстве, текстильной сфере, туризме и других сферах", - говорится в информации.

Отметим, что уставный капитал Азербайджано-кыргызского фонда развития составляет 25 миллионов долларов США.

Напомним, что 11 октября 2022 года было подписано "Соглашение о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития".