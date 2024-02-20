В Азербайджане утверждены "Правила мониторинга деятельности на финансовых рынках"

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Правила мониторинга деятельности на финансовых рынках".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно решение, руководитель ревизионной группы после подачи уведомления должен связаться с руководителем исполнительного органа субъекта контроля с целью подготовки необходимых документов. Решение о проведении проверки должно быть представлено руководителю или уполномоченному должностному лицу исполнительного органа. Проверки должны проводиться в течение рабочего дня и рабочего времени субъекта контроля, не препятствуя его деятельности.

Кроме того, результаты каждой проверки должны быть оформлены отчетом в письменной форме, а содержание отчета должно быть разборчивым и понятным. Включение в отчет различных сведений, не нашедших подтверждения, не допускается.

Также отчет может включать предложения о выявленных нарушениях, мерах, которые необходимо предпринять для устранения недостатков, сроках исполнения и лицах, ответственных за меры, которые необходимо предпринять. Отчет будет подписан всеми членами ревизионной группы, а все его страницы - руководителем ревизионной группы.

Отмечается, что при этом отменены "Правила аудита банковской деятельности", "Порядок аудита лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг", "Порядок аудита профессиональной деятельности на страховом рынке" и "Порядок аудита профессиональной деятельности на страховом рынке" упраздненной Палаты по надзору за финансовыми рынками.

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