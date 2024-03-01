Рост импорта повышает спрос на доллары в Азербайджане - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Рост импорта в Азербайджане также повышает спрос на доллары. Так, в 2023 году импорт достиг 17 миллиардов 285 миллионов долларов США. Для оптимизации спроса существует серьезная необходимость увеличения и диверсификации валютного предложения рынка.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов,

Он отметил, что заказ на 80 миллионов долларов на последнем аукционе свидетельствует о том, что волатильность на валютном рынке может быть оптимизирована в этом месяце.

"Отметим, что на каждом из 5 предыдущих аукционов спрос был трехзначным, то есть более 100 миллионов долларов. Однако не исключено, что и в марте спрос на доллары резко не снизится, учитывая количество праздничных, нерабочих дней и потенциальный объем импорта.

Центральный банк заявил, что рост спроса на доллар в феврале больше связан с сезонными факторами. В феврале прошлого года на валютном рынке всегда наблюдалось затишье, хотя сезонные факторы рассматривались как более естественные причины в соответствии с этим периодом. А это говорит о том, что есть и другие экономические и психологические причины резкого роста спроса на валюту в феврале. Так, в феврале 2023 года на аукционах было продано 326,5 миллиона долларов, в том же месяце 2022 года - 371,3 миллиона долларов, а в том же месяце 2021 года - 437,4 миллиона долларов. В феврале этого года эта цифра составляла 870,6 миллиона долларов. Как видно, подобный резкий рост, наблюдавшийся в феврале 2024 года, не был зарегистрирован в первые месяцы трех предыдущих лет", - говорится в публикации.

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