Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 8 апреля 2024 года состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили во вторник Trend в Кабмине Азербайджана, на заседании, состоявшемся под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова (председатель Экономического совета) были широко обсуждены стоящая на повестке дня текущая ситуация и направления политики в области макроэкономической и финансовой стабильности, в том числе основные направления денежно-кредитной политики, развития банковского и страхового секторов, производства сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасности, рационального использования земель и текущее состояние аграрного экспорта, задачи и цели на 2024-2030 годы, работа по исламским финансам (банковское дело), внедрение автоматизированной системы анализа рисков на базе искусственного интеллекта на платформе таможенного оформления и внедрения автоматизированной системы анализа рисков на основе искусственного интеллекта на платформе таможенного оформления и другие актуальные вопросы.

"На заседании были заслушаны доклады председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова, председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова и заместителя министра экономики Самеда Баширли.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны соответствующие поручения соответствующим учреждениям", - говорится в сообщении Кабмина.

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