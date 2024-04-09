Увеличился транзит через иранский пограничный терминал Астара

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2023 года -19 марта 2024 года) транзит продукции через пограничный терминал Астара в провинции Гилан на севере Ирана вырос на 29 процентов по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2022 года - 20 марта 2023 года).

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор иранского пограничного терминала Астара Муртаза Азими.

По словам М.Азими, в прошлом иранском году через пограничный терминал Астара было перевезено около 2,3 миллиона тонн продукции. Продукция была перевезена более чем 135 тысячами грузовиков.

Азими добавил, что в предыдущем году через пограничный терминал Астара было перевезено около 1,76 миллиона тонн продукции на более чем 120 тысячах грузовиков.

Представитель терминала сказал, что в прошлом году через пограничный терминал в Астару в основном перевозились мука, пшеница и картофель.

По его словам, в прошлом иранском году через терминал Астара было экспортировано 1,2 миллиона тонн продукции. Экспортируемыми продуктами были в основном фрукты и овощи, керамика, различные виды злаков и т.д.

"Ввод в эксплуатацию нового пограничного терминала в Астаре привел к увеличению транзита. Более того, новый пограничный терминал в значительной степени решил проблему автомобильной загруженности в Астаре", - подчеркнул Азими.

Отметим, что 30 декабря 2023 года был сдан в эксплуатацию новый автомобильный мост через Астарачай между Азербайджаном и Ираном. Сообщается, что на строительство нового моста было потрачено 5,8 миллиона евро. Поскольку вокруг моста в настоящее время ведется строительство необходимых сооружений, этот мост не используется в максимальной степени. Фундамент нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января 2022 года. Трехпролетный мост имеет длину 97,5 метра и ширину 30,5 метра. На 4-полосном мосту дополнительно предусмотрено создание еще двух полос для резервного движения, а также двух пешеходных переходов шириной по 2,5 метра каждый.

Напомним, что в прошлом иранском году транзит продукции через Иран составил 17,8 миллиона тонн. Транзит продукции через Иран вырос на 36,5 процента по сравнению с предыдущим годом.

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