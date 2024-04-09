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Названы филиалы банков в Азербайджане, которые будут работать в предстоящие праздники

Экономика Материалы 9 апреля 2024 11:09 (UTC +04:00)
Названы филиалы банков в Азербайджане, которые будут работать в предстоящие праздники

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В нерабочие дни, с 10 по 14 апреля 2024 года, будут функционировать некоторые филиалы и отделения банков и ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана, в целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты для граждан и туристов будут функционировать 126 точек обмена валюты 17 банков (в том числе три точки продаж трех банков в круглосуточном режиме), 68 филиалов ООО "Азерпочт", пять пунктов обмена валюты, имеющих соответствующую лицензию (в том числе один в круглосуточном режиме).

График работы в праздничные дни:

банков

ООО "Азерпочт"

пунктов обмена валюты

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