В Азербайджане установлена импортная таможенная пошлина на мотоциклы и велосипеды с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.
Согласно документу, импортная таможенная пошлина составит 15 процентов для мотоциклов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 и велосипедов с электродвигателем с максимальной скоростью более 50 км/ч.
Настоящее решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.
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8711 10 000
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– – поршневой двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3:
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8711 10 000 1
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– – – максимальная скорость, определяемая его конструкцией (или техническими показателями), более 50 км/ч
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шт
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15
|
8711 10 000 9
|
– – – другие
|
шт
|
15
|
8711 60 900
|
– – другие:
|
8711 60 900 1
|
– – – максимальная скорость, определяемая его конструкцией (или техническими показателями), более 50 км/ч
|
шт
|
15
|
8711 60 900 9
|
– – – другие
|
шт
|
15
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