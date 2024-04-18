В Азербайджане установлена импортная таможенная пошлина на мотоциклы и велосипеды с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, импортная таможенная пошлина составит 15 процентов для мотоциклов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 и велосипедов с электродвигателем с максимальной скоростью более 50 км/ч.

Настоящее решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.

8711 10 000 – – поршневой двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3: 8711 10 000 1 – – – максимальная скорость, определяемая его конструкцией (или техническими показателями), более 50 км/ч шт 15 8711 10 000 9 – ­– – другие шт 15