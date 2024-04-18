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В Азербайджане установлена импортная таможенная пошлина на мотоциклы и велосипеды с электродвигателем

Экономика Материалы 18 апреля 2024 12:43 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлена импортная таможенная пошлина на мотоциклы и велосипеды с электродвигателем

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, импортная таможенная пошлина составит 15 процентов для мотоциклов с поршневым двигателем внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 и велосипедов с электродвигателем с максимальной скоростью более 50 км/ч.

Настоящее решение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня его опубликования.

8711 10 000

– – поршневой двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3:

8711 10 000 1

– – – максимальная скорость, определяемая его конструкцией (или техническими показателями), более 50 км/ч

шт

15

8711 10 000 9

– ­– – другие

шт

15

8711 60 900

– – другие:

8711 60 900 1

– – – максимальная скорость, определяемая его конструкцией (или техническими показателями), более 50 км/ч

шт

15

8711 60 900 9

– – – другие

шт

15

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