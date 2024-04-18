Азербайджан и Австрия обсудили возможности реализации совместных промышленных проектов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Австрия обсудили возможности реализации совместных промышленных проектов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с Андреасом Райххардтом, заместителем министра финансов Австрии, и Гюнтером Грабером, основателем и генеральным директором "Grabher Group GmbH", мы обменялись мнениями о благоприятном бизнес-климате в нашей стране, потенциальных направлениях сотрудничества и возможностях реализации совместных промышленных проектов", - говорится в публикации.

Напомним, что в прошлом году в рамках встречи представителей Агентства развития экономических зон Азербайджана и австрийской делегации во главе с генеральным директором “Grabher Group GmbH” Гюнтером Грабером были обсуждены возможности создания предприятия по производству продуктов переработки различного назначения в промышленных зонах с использованием полипропилена, производимого резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка ООО “SOCAR Polymer”.

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