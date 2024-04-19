ЦБ Азербайджана и Visa обсудили расширение сотрудничества для продвижения инноваций в платежном секторе

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Visa обсудили расширение сотрудничества для продвижения инноваций в платежном секторе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"В рамках участия в Весенних совещаниях 2024 года ВБ и МВФ мы встретились с Эндрю Торре, региональным президентом Visa по региону Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA). В ходе встречи мы обсудили текущее сотрудничество и перспективы взаимодействия между Центральным банком и Visa. Мы также обменялись мнениями о расширении сотрудничества с Visa для продвижения инноваций в платежном секторе", - говорится в публикации.

Отметим, что Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными учреждениями более чем в 200 странах и территориях. Миссия Visa – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики.

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