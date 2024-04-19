Азербайджан и Казахстан обсудили проекты совместного инвестиционного фонда

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан обсудили инициативы, в которых будет участвовать совместный инвестиционный фонд, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Азербайджанского инвестиционного холдинга (AİH), состоялась встреча генерального директора AİH с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества между двумя странами, в том числе реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и AİH.

Подчеркивается, что азербайджано-казахстанский фонд расширит перспективы для осуществления ключевых инвестиционных проектов в разнообразных секторах экономики, как на территории обеих стран, так и за их пределами.

В данном контексте обе стороны высоко оценили уже реализуемые совместные проекты, которые имеют значительное геоэкономическое значение, как для двух стран, так и для всего региона. Особое внимание было уделено совместному развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), транзиту казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также достигнутым соглашениям о прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия.

Отметим, что ранее сотрудником агентства международной информации Trend была написана статья о азербайджано-казахстанском фонде (для более детального ознакомления перейдите по ссылке: Статья).

Напомним, что Азербайджанский инвестиционный холдинг создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года в целях управления государственными компаниями и предприятиями, а также хозяйственными обществами, имеющими государственную долю, на основе единых принципов. Холдинг финансируется из государственного бюджета.

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