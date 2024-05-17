95 процентов корпоративных клиентов Kapital Bank - микро- и малые предприниматели - Фарид Гусейнов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 95 процентов корпоративных клиентов Kapital Bank - это микро- и малые предприниматели.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

"Как известно, Kapital Bank как крупнейший розничный банк Азербайджана обслуживает более 5 миллионов клиентов. Как корпоративный банк, 95 процентов нашей клиентской базы из 211 000 клиентов составляют клиенты микро- и малого бизнеса. Я думаю, что самым важным преимуществом всей нашей деятельности для этого сегмента является то, что операции от и до выполняются онлайн",- отметил он.

По его словам, с тарифом Maestro, который является первым в банковском секторе Азербайджана, клиенты могут сами создавать тарифные пакеты, выбирая операции и услуги в соответствии со своими потребностями в любом объеме и количестве.

"Каждый предприниматель, присоединившийся к тарифу Maestro, получает возможность обрести в среднем до 65 процентов скидки на банковские расходы по сравнению со стандартными тарифами. Если говорить еще об одном нововведении, то, как известно, открыть онлайн-счет в Birbank Biznes можно было через веб-версию. Благодаря новой функции, которая будет добавлена в мобильное приложение Birbank Biznes, индивидуальные предприниматели смогут открывать счета прямо в приложении, не посещая отделения банка. Это займет всего 3 минуты", - подчеркнул он.

Фарид Гусейнов добавил, что в ближайшем будущем будут созданы возможности с более быстрым и богатым функционалом для поддержки ежедневных банковских услуг для МСП.

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