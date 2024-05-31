Цифровые активы должны быть интересны тем компаниям, которые хотят привлечь инвестиции - PwC Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Цифровые активы должны быть интересны тем компаниям, которые хотят привлечь инвестиции.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend руководитель департамента консультационных услуг "PwC Азербайджан" Фарид Гаттал.

«Цифровые активы — это относительно новый термин, который можно представить в виде пяти основных групп. В их число входят криптовалюты, стейблкоины (также являющиеся криптовалютами, привязанными к конкретной фиатной валюте), NFT-токены, секьюрити-токены (STO) и цифровые валюты центральных банков (CBDC). На сегодняшний день CBDC уже утверждены в четырех странах, и многие другие государства активно их развивают», - сказал руководитель департамента.

По его словам, каждая из этих групп цифровых активов имеет свой потенциал и путь развития.

«Наиболее понятными для большинства являются криптовалюты, такие как биткоин, которому уже 15 лет. Биткоин не привязан ни к одной стране, что делает его международным феноменом. Сегодня рынок криптовалют исчисляется огромными суммами, позволяя инвесторам зарабатывать и привлекать инвестиции. Потенциал цифровых активов заключается в том, что их создание обусловлено возможностями цифрового пространства. Перевод денежных средств в децентрализованной архитектуре блокчейнов позволяет значительно экономить время и затраты, повышать прозрачность и отслеживаемость по всей цепочке передачи ценностей. Эти очевидные преимущества способствуют развитию цифровых активов», - сказал Гаттал.

Он подчеркнул, что каждая страна ищет свой уникальный путь и целевую картину того, как цифровые активы могут позитивно повлиять на экономику.

«Цифровые активы, в первую очередь, должны быть интересны тем компаниям, которые хотят привлечь инвестиции, так как они обеспечивают достаточно быстрый доступ к финансированию. Часто малый и средний бизнес получает возможность быстро выпускать свои криптовалюты, выходить на биржу и привлекать капитал. Эти инструменты могут стать катализатором инвестиционного роста, что особенно актуально для Азербайджана, где инвестиции в основном приходят от среднего и крупного бизнеса по традиционным принципам», - сказал руководитель департамента.

По словам Гаттала, примеры успешного использования цифровых валют на государственном уровне связаны с Казахстаном, Нигерией и Ямайкой.

«В настоящее время около 10 стран тестируют цифровые валюты в пилотном режиме. Государства пытаются с их помощью повысить эффективность денежных переводов и эмиссии денег. Цифровые деньги рассматриваются как аналог фиатной валюты, имеющий свои цифровые преимущества. Преимущества для бизнеса и экономики включают в себя улучшение инвестиционного климата, сокращение издержек на финансирование и денежные переводы. Это особенно интересно крупным компаниям. Однако межстрановая интеграция с помощью цифровых активов пока ограничена, так как каждая страна имеет свои регуляции. Проще работать внутри страны, где законы уже позволяют использовать такие активы. Например, в Европейском союзе в 2023 году был принят закон, регулирующий рынок цифровых активов. Основные принципы включают в себя обязательное получение лицензии для выпуска и торговли криптовалютами, верификацию личности при хранении свыше тысячи евро в кошельках и запрет на анонимные переводы. Эти правила в большей степени относятся к криптовалютам, чем к цифровым валютам центробанков, но они служат примером регуляции», - добавил он.

Руководитель департамента отметил, что в настоящее время многие страны, включая Азербайджан, работают над созданием законодательства в этой области. «Возникает множество вопросов, таких как определение цифровой валюты — является ли она иностранной валютой или финансовым инструментом? Этот процесс займет еще 5-10 лет, пока не сформируются требования рынка и конъюнктура. Страны учатся друг у друга, делая свои попытки. Например, Великобритания неудачно запустила свою цифровую валюту, Britcoin, которая сейчас практически не используется. Есть как успешные, так и провальные примеры, но единых референциальных моделей пока нет», - отметил он.

Говоря о важных аспектах для создания благоприятной среды по принятию и использованию цифровых активов в Азербайджане, Гаттал отметил, что необходима четкая стратегия.

«При написании новых законов важно понять, чего мы хотим достичь. Какова стратегия? Какой из пяти видов цифровых активов мы хотим развивать и в каком направлении? На что это должно повлиять? Если целью является улучшение инвестиционного климата, необходимо развивать инструменты для привлечения денег через цифровые активы. Если мы придем к выпуску цифрового маната, это будет стимулировать определенные процессы, такие как межбанковские переводы, которые фактически станут межкорпоративными переводами. Стратегия играет ключевую роль. На ее основе необходимо обновить и усовершенствовать налоговую и законодательную базу», - сказал он.

При этом, по словам руководителя департамента, это не единственное условие, и существуют инфраструктурные условия, без которых внедрение цифровых активов невозможно.

«Необходимы наличие цифровых носителей и проникновение цифровых технологий в общество. Граждане, компании и пользователи должны иметь доступ к необходимым ресурсам. Первое условие — это доступ к высокоскоростному интернету. Второе — цифровая грамотность среди населения. Третье — доступ к смартфонам. Эти условия особенно важны для розничного сегмента, где конечными потребителями являются обычные граждане. Для корпоративного сегмента важно, чтобы законодательные нормы были четко прописаны. Правовая база, инфраструктура и стратегия должны быть направлены на достижение конкретных целей. Необходимо учитывать и интеграционные аспекты. Возможно, в рамках объединений и союзов могут появиться межстрановые инструменты на основе цифровых активов, которые позволят значительно экономить время и средства на денежных переводах. Такие примеры уже существуют. Например, Казахстан развивается в этом направлении, и это действительно интересная история. Сегодня для перевода денег из одной страны в другую может потребоваться прохождение через 5-6 различных точек, что занимает время. В этом контексте цифровые активы представляют значительный интерес», - заключил Гаттал.

Отметим, что цифровые валюты центральных банков уже внедрены или находятся в стадии разработки в таких странах, как Швеция (e-крона), Китай (e-CNY), Гонконг (e-HKD), Нигерия (eNaira), Россия (цифровой рубль), Украина (электронная гривна), Беларусь (цифровой белорусский рубль), Грузия (цифровой лари), Казахстан (цифровой тенге), Индия (цифровая рупия), США (цифровой доллар), Великобритания (цифровой фунт), Бразилия, Турция (цифровая лира), Япония, Таиланд, Австралия, страны Восточно-Карибского валютного союза (DCash), Ямайка (цифровой ямайский доллар), а также в Еврозоне, где Европейский центральный банк готовится к внедрению цифрового евро.