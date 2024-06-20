Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачин

БАКУ /Trend/ - На основании поручений и распоряжений Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) успешно продолжается реализация проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГААДА, одним из важных дорожно-инфраструктурных проектов в этом направлении является строящаяся автодорога Ханкенди-Шуша-Лачин.

На автомобильной дороге второй технической категории общей протяженностью 34 километра ширина земляного полотна составляет 15 метров, ширина каждой полосы движения – 3,75 метра.

На дороге будут построены 2 моста, 4 тоннеля и 73 водопропускные трубы. Ведется бурение на входном и выходном порталах первого и третьего тоннелей длиной 440 и 1100 метров, на выходном портале второго тоннеля - длиной 540 метров.

В то же время по проекту проводятся работы по переносу коммуникационных линий.

Реализация проекта, осуществляемого в соответствии со "Строительными нормами и правилами", под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, проводится в соответствии с составленным графиком и с соблюдением технологической последовательности.

Для своевременного завершения строительных работ на территории привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Автомобильная дорога Ханкенди-Шуша-Лачин является одним из проектов дорожной инфраструктуры, который реализуется на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и будет играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий.

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