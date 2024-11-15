Центральной Азии необходимо объединять усилия для развития ВИЭ - IRENA

БАКУ /Trend/ - Странам Центральной Азии необходимо объединять усилия для развития возобновляемых источников энергии.

Как передает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Проведение инвестиционного форума, посвященного энергетическому переходу в рамках COP29, будет играть ключевую роль в стимулировании инвестиций в сектор возобновляемой энергетики в Центральной Азии. У региона существует огромный потенциал в сфере возобновляемых источников энергии. Необходимо всем странам Центральной Азии объединить усилия для развития ВИЭ",- сказал он.

Ла Камера отметил, что для обеспечения энергетической безопасности, а также обеспечения уровня и ограничение потепления до 1,5 процента, необходимо инвестирование в область возобновляемой энергетики.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.