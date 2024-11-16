Видение и поддержка Азербайджана сделали возможным День цифровизации - генсекретарь МСЭ

БАКУ /Trend/ - Председательство в COP29 и видение и поддержка принимающей страны - Азербайджана сделали возможным День цифровизации.

Как сообщили Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта, об этом заявила генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин на круглом столе по Зеленой цифровой деятельности, прошедшем при организации Министерства цифрового развития и транспорта, председательства COP29 и МСЭ в рамках COP29.

Она также добавила, что этот важный момент для зеленой цифровой деятельности должен вести нас к общему убеждению, что мы можем и должны уменьшить воздействие на окружающую среду с помощью цифровых технологий, что мы будем использовать их неоспоримый потенциал в борьбе с климатическим кризисом.

"Давайте продолжим укреплять нашу зеленую цифровую мощь до COP30, а вместе с ней и наше более устойчивое цифровое будущее для будущих поколений", - отметила она.

Было отмечено, что День цифровизации в рамках COP впервые в истории прошел 16 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!