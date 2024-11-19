Расширяются источники формирования Фонда энергоэффективности

БАКУ /Trend/ - Расширяются источники формирования средств Фонда энергоэффективности.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в поправках к закону "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", включенных в повестку дня сегодняшнего заседания комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Законопроект разработан в целях совершенствования направлений формирования и использования средств Фонда энергоэффективности. Таким образом, предполагается расширение источников формирования средств Фонда. В соответствии с законопроектом создается правовая основа для осуществления перечислений в Фонд энергоэффективности средств, полученных от реализации видов энергии, цены на которые не подлежат государственному регулированию, но имеют значительную долю по объему производства и потребления, а также оказывают негативное воздействие на окружающую среду в результате их производства и использования.

Согласно Приложению к "Правилам формирования и использования средств фонда энергоэффективности", утвержденному указом Президента Азербайджанской Республики от 1 марта 2024 года № 13, только за четыре энергетических продукта, тарифы на которые регулируются государством, -электрическая энергия (за исключением электроэнергии, произведенной за счет возобновляемых источников энергии), природный газ, автомобильный бензин марки АИ – 92 и дизельное топливо по ценам производителей по всей стране предполагается осуществление перечислений в фонд субъектами, осуществляющими его продажу. После принятия закона также будут предусмотрены отчисления в фонд от продажи еще четырех видов энергетических продуктов, цена которых не регулируется. В результате средства, поступающие в фонд от продажи видов энергии, значительно увеличатся.

Будет обеспечено направление средств фонда исключительно на стимулирование мероприятий по энергоэффективности (финансирование мероприятий, предусмотренных статьей 15.2 закона), тем самым повышая эффективность использования средств фонда.

Таким образом, в Фонд энергоэффективности перечисляются не только виды энергии, тарифы на которые регулируются, но и средства, выделяемые от реализации энергоресурсов, цены на которые не регулируются, в результате чего за счет этих средств повысится возможность использования инструментов стимулирования, таких как, реализация мероприятий по энергоэффективности, научно-техническое обеспечение соответствующей отрасли, внедрение интеллектуальных счетчиков и систем, когенерационных установок, а также создание более благоприятных условий для использования возобновляемых источников энергии, поддержка проектов в области возобновляемых источников энергии, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности хозяйствующих субъектов, выделение грантов и субсидий на реализацию мероприятий в области эффективного использования энергетических ресурсов, реализацию пилотных проектов и предоставление льготных кредитов.

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