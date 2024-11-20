АБР уделяет особое внимание обеспечению доступности и мобильности в городах - руководитель группы банка

БАКУ /Trend/ - АБР уделяет особое внимание обеспечению доступности и мобильности в городах.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель группы транспортного сектора Азиатского банка развития (АБР) Джейми Лезер на сессии "Озеленение городского транспорта " в рамках COP29.
"Для достижения правильного баланса в городской транспортной системе, необходим системный подход, который включает, например, разделение городских поездок на 70-30: 70 процентов должны составлять поездки на общественном и немоторизованном транспорте, а 30 процентов — частные поездки. Это обеспечит экологичность транспорта в городах. АБР, будучи климатическим банком для Азиатско-Тихоокеанского региона, придает особое значение доступности и мобильности в городах, поддерживая экологически чистый транспорт через комплексные инвестиции в инфраструктуру и операционные улучшения",- сказал он.
Напомним, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе
состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22
ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным
Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в
Азербайджане.
В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.
Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании
справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели
(NCQG) по климатическому финансированию.
Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.
Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.