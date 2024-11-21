Назван объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 287 тысяч 878 тонн фруктов и овощей на сумму 218 миллионов 348 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно отчету, это на 40 миллионов 455 тысяч долларов США ( 22,7%) и на 13 тысяч 820 тонн (5,04%) больше, чем за тот же период прошлого года.

Импорт фруктов и овощей за 10 месяцев составил 1,31% от общего импорта страны.

За этот период Азербайджан экспортировал 515 тысяч 707 тонн фруктов и овощей на сумму 535 млн 026 тысяч долларов США.

Это меньше в стоимостном выражении на 9 миллионов 407 тысяч долларов США (1,7%) и на 22 тысячи 54 тонны (4,1%) в весовом отношении.

За 10 месяцев экспорт фруктов и овощей составил 2,35% от общего экспорта страны.