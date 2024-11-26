В Баку проходит мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана проводит мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

Как сообщает во вторник Trend, на мероприятии предполагается проведение презентации об изменениях, внесенных в налоговое законодательство и администрирование за последние годы, а также о результатах формата взаимодействия, созданного в процессе этой деятельности совместно с соответствующими государственными учреждениями и бизнес-ассоциациями, субъектами предпринимательства.

В мероприятии принимают участие заместители начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева и Илькин Велиев, заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев, начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов, заместитель начальника Главного управления налоговой политики Аваз Гулиев и другие официальные лица, а также эксперты.

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