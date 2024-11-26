Продлен срок льготы для налогоплательщиков, занимающихся производством сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - Продлен срок льготы для налогоплательщиков, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Ниджат Иманов на мероприятии "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты", сообщает Trend.

Он отметил, что внепродажные доходы по этой деятельности до 2027 года, а также предоставленные субсидии освобождены от налогов.

"Дивидендные доходы от сельскохозяйственных предприятий освобождены от налогообложения с 2023 года сроком на 4 года. В то же время были предоставлены льготы, связанные с аграрно-перерабатывающей деятельностью. Продажа мяса животных и птицы освобождена от НДС", - сказал Н.Иманов.

Отметим, что Государственная налоговая служба при Министерстве экономики провела мероприятие на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями и его результаты".

На мероприятии состоялась презентация об изменениях, внесенных в налоговое законодательство и администрирование за последние годы, а также о результатах формата взаимодействия, созданного в процессе этой деятельности совместно с соответствующими государственными учреждениями и бизнес-ассоциациями, субъектами предпринимательства.

В мероприятии приняли участие заместители начальника Государственной налоговой службы Самира Мусаева и Илькин Велиев, начальник сектора Администрации Президента Вусал Шихалиев, заместитель начальника Главного управления налоговой политики Аваз Гулиев и другие официальные лица, а также эксперты.

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