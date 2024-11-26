Xalq Bank предлагает 50% скидку на карту MasterCard Black Edition

Xalq Bank запускает новую кампанию, в рамках которой клиенты могут приобрести премиальную карту MasterCard Black Edition со скидкой 50%:

Карта сроком на 1 год – оплата стоимости карты 75 AZN или первоначального взноса 5000 AZN/2500 USD/EUR/GBP,

На 2 года - оплата стоимости карты 125 AZN или первоначального взноса 7500 AZN/5000 USD/EUR/GBP,

На 3 года – оплата стоимости карты 150 AZN или первоначального взноса 10 000 AZN/7 500 USD/EUR/GBP.

MasterCard Black Edition предлагает доступ к эксклюзивным услугам в любой точке мира, позволяет обналичивать средства и совершать онлайн-покупки. В числе эксклюзивных услуг бесплатный вход в бизнес-залы аэропортов и прохождение формальных процедур без очередей (Fast Track) 10 раз в году, страховая программа до 500 000 USD, дата-роуминг, а также доступ к предложениям Mastercard Travel Rewards.

Акция продлится до 4 декабря.

Карту MasterCard Black Edition можно заказать онлайн, перейдя по ссылке https://cardorder.xalqbank.az/?card=8, либо в филиалах Халг Банка. Доставка по Баку бесплатная.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az/ , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.