ЦБ Азербайджана о реальном эффективном курсе маната

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего года номинальный эффективный курс маната в ненефтяной торговле укрепился на 2.9%, а реальный эффективный курс снизился на 3.3%.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Было отмечено, что инфляция в Азербайджане на уровне ниже средневзвешенной инфляции в странах-партнерах оказала снижающее влияние на реальный эффективный курс. Было отмечено, что официальный курс маната к доллару США за период был определен на основе среднего курса по межбанковским сделкам (с учетом аукционов и неаукционных операций на платформе Bloomberg).

"Средний дневной официальный курс маната к доллару США за отчетный период составил 1,7 маната. Курсы покупки и продажи иностранной валюты, установленные банками, колебались в диапазоне, близком к официальному обменному курсу. Так, средний дневной курс покупки коммерческими банками за 1 доллар США отличался от официального на 0,32%, а курс продажи - на 0,12%.

За отчетный период курс маната к турецкой лире вырос на 17.1%, к украинской гривне - на 11.2%, а к казахстанскому тенге - на 5.3%. За отчетный период курс маната снизился на 1,7% к евро, на 4,2% - к британскому фунту стерлингов и на 2% - к швейцарскому франку. Динамика двусторонних обменных курсов повлияла на динамику многосторонних обменных курсов", - отмечается в сообщении.

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