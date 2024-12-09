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Назван объем средств на создание в Гаджигабульском промпарке инфраструктуры на новом участке

Экономика Материалы 9 декабря 2024 21:35 (UTC +04:00)
Назван объем средств на создание в Гаджигабульском промпарке инфраструктуры на новом участке

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Начинаются строительные работы по созданию инфраструктуры на земельном участке площадью 40 гектаров, выделенном для расширения Гаджигабульского промышленного парка.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, в связи с этим ООО "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" начало подготовку.

ООО поручило выполнение указанных работ ОАО "Protean Construction" и заключило с ним договор стоимостью 7 млн 999 тыс. 998 манатов.

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