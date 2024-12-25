В Азербайджане обновлены реквизиты счетов в органах государственного казначейства

БАКУ /Trend/ - Обновлены реквизиты казначейских счетов в органах государственного казначейства, по которым подлежат перечислению налоговые и иные бюджетные поступления.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что согласно письму министерства финансов об открытии казначейских счетов в городе Ханкенди и Агдеринском районе, в службе "Предоставление информации о бюджетных реквизитах" обновлена имеющаяся информация по "Счетам в органах государственного казначейства, по которым перечисляются налоги и другие бюджетные платежи".

В органах государственного казначейства к реквизитам казначейских счетов, на которые должны быть перечислены налоговые и другие бюджетные поступления, добавлены счета местных органов в Ханкенди и Агдере.

Информация об обновленных реквизитах размещена на официальном интернет-сайте Государственной налоговой службы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!