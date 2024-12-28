Обязательные резервы были использованы для достижения целей денежно-кредитной политики - ЦБА

БАКУ /Trend/ - В течение 2024 года в Азербайджане для достижения целей денежно-кредитной политики использовались операции на открытом рынке, инструменты постоянных возможностей и обязательные резервы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Согласно информации, в течение 2024 года продолжались регулярные аукционы по размещению 28-дневных, 84-дневных, 168-дневных и 252-дневных нот в целях стерилизации в рамках операций на открытом рынке.

"Решения по количественным параметрам операций на открытом рынке принимались на основе мониторинга и прогнозирования ликвидности.

Учитывая уменьшающее влияние изменения государственных счетов на ликвидность банковской системы в условиях профицитного государственного бюджета, ЦБА сократил объем операций по стерилизации. На конец ноября общий остаток средств, стерилизованных нотами, составил 300 миллионов манатов, что в 4,4 раза меньше, чем объем портфеля на конец 2023 года (1 миллиард 320 миллионов манатов). Нормы обязательных резервов в отчетном периоде не менялись",- отмечается в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!