В 2025 году ЦБА будет активно использовать имеющиеся инструменты для достижения целей денежно-кредитной политики

БАКУ /Trend/ - В 2025 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет активно использовать имеющиеся в распоряжении инструменты для достижения целей денежно-кредитной политики.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Было отмечено, что реформы по укреплению якоря альтернативной денежно-кредитной политики будут продолжены.

"В 2025 году двусторонний курс маната к доллару США, который также является основным якорем стабильности цен, будет определяться на основе среднего курса по межбанковским сделкам (с учетом аукционов и внеаукционных операций",- говорится в заявлении.

Отмечается, что в Центральном банке будет продолжено проведение аукционов по реализации валюты Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

"Исходя из опыта предыдущих лет, в зависимости от изменений валютного спроса и предложения государства, Центральный банк может продолжить операции по продаже и покупке валюты на валютном рынке в следующем году.

В 2025 году краткосрочные процентные ставки на денежном рынке также будут использоваться в качестве альтернативной операционной цели денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено динамике индекса AZIR, который отражает средневзвешенную процентную ставку по сделкам на рынке без обеспечения.

В методику расчета эталонных процентных индексов также будут внесены улучшения с учетом позиции международных организаций. Для того чтобы процентные ставки на межбанковском денежном рынке перемещались в пределах процентного коридора Центрального банка, банк будет адекватно и гибко использовать все инструменты, имеющиеся в его арсенале", - подчеркивается в заявлении.

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