В Азербайджане выросли кредитные вложения в финансовый сектор

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитных вложений в финансовый сектор составил 791,7 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, это на 5,8 миллиона манатов (или 0,7 процента) больше в месячном сравнении.

При этом данный показатель на 222,9 миллиона манатов (или 39,2 процента) превышает уровень начала прошлого года, и на 181,1 миллиона манатов (или 29,6 процента) - уровень на 1 декабря 2023 года.

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