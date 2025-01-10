Прошла пресс-конференция по итогам работы в сфере транспорта в Азербайджане в 2024 году (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась пресс-конференция по итогам проделанной работы в транспортной сфере в Азербайджане в 2024 году и проектах, запланированных на 2025 год.

Как сообщает Trend, на мероприятии с участием представителей прессы, экспертов и специалистов отрасли заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов рассказал о проектах, реализованных в прошлом году.

Он отметил, что проведенные за последние 20 лет правительством Азербайджана реформы, проделанная работа привели к серьезным изменениям в дорожной инфраструктуре. По республике построено, реконструировано и отремонтировано 20 767 км автомобильных дорог. Построено 335 мостов и путепроводов, 163 подземных и надземных пешеходных перехода и 45 тоннелей. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях реализуется 44 проекта автомобильных дорог общей протяженностью 3 371,1 км. Ведется строительство 45 тоннелей, 447 мостов и 16 виадуков.

В результате проделанной работы в 2024 году были достигнуты рекордные показатели по ряду направлений данной сферы. В целом объем транзитных грузоперевозок по территории страны вырос на 10,5% и достиг 14,8 млн тонн, в том числе по железной дороге рост составил 7,3 млн тонн, по Международному аэропорту Гейдар Алиев - 31%. В прошлом году пассажиропоток в метрополитене вырос на 5%, до 230 млн человек, а по железной дороге - до 8,5 млн человек. По Bakubus рост составил 20%, или 148 млн человек.

Одним из важных изменений является создание специальных полос движения на улицах столицы. По результатам проведенных мониторингов, время движения автобусов по маршруту на некоторых улицах сократилось до 18-22 минут, в большинстве случаев интервал уменьшился, а количество пассажиров значительно увеличилось.

Говоря о создании новых маршрутов, заместитель министра подчеркнул, что этот процесс продолжается на основе анализа, проводимого в целях оптимизации. Было подчеркнуто, что в конце прошлого года начала действовать новая маршрутная линия № 594, соединяющая станцию метро "20 Января" и автовокзал Сумгайыта, и добраться до пункта назначения можно в среднем за 30 минут. По автобусному маршруту № 595 от станции метро "Автовокзал" до Сумгайыта в течение дня перевозится более 10 тысяч пассажиров. С учетом многочисленных обращений жителей поселка Сарай был введен в эксплуатацию новый регулярный автобусный маршрут № 508 до станции метро "20 Января".

Р.Гумметов добавил, что в рамках внедрения в столице новой регулярной маршрутной сети на линии были выведены автобусы № 20, 120, 120E, 121E, 140 и 140E. Было отмечено, что работы по расширению маршрутной сети продолжаются.

На пресс-конференции также говорилось о создании центров транспортного обмена (хабов). Было отмечено, что введение в эксплуатацию 3 новых хабов в Баку в прошлом году значительно расширило возможности перехода между различными видами транспорта. Речь идет о хабах у станций метро "Гянджлик" и "28 Мая", а также на южном выходе станции "Кероглу". Было подчеркнуто, что главной особенностью хабов у ст. метро "28 Мая" и "Кероглу" является то, что они мультимодальные. В то же время эффективно функционируют хабы, расположенные на северном выходе станции метро "Кероглу" и на территории Бакинского международного автовокзального комплекса.

Отмечено, что в последнее время роль Бакинского метрополитена в развитии городской мобильности значительно возросла. Новая транспортная программа направлена на более широкий охват столицы метрополитеном как экологически чистой, быстрой системы общественного транспорта. Было сообщено, что в соответствии с поручениями главы государства в ближайшие годы в рамках развития Бакинского метрополитена планируется строительство 10 новых станций. В том числе особое значение имеет строительство в сегменте "Хатаи-Ази Асланов-2" на "зеленой линии" 4 новых станций и электродепо "Дарнагюль". Также с развитием "фиолетовой линии" планируется усилить важную транзитную роль метрополитена для более эффективного регулирования пассажиропотока из Сумгайыта и Хырдалана в центр столицы. Было отмечено, что в последние годы достигнуты успехи и в области модернизации Бакинского метрополитена. Построено 7 станций метро и 1 депо. Введена в эксплуатацию "фиолетовая линия". В рамках мероприятия COP29 было закуплено и укомплектовано 35 новых вагонов, в результате чего количество вагонов нового поколения было доведено до 150. Эти нововведения обеспечат более комфортные и безопасные поездки для пассажиров. Меморандум, подписанный с Европейским инвестиционным банком, является одним из важных шагов для обеспечения устойчивых инвестиций в расширение метрополитена и строительство 10 новых станций.

В 2023 году расширение ж/д маршрута Баку-Гянджа-Баку до Агстафы, открытие маршрутной линии из Баку в Габалу, остановок в Дялляре и Говларе, закупка новых поездов в рамках подписанного контракта со швейцарской компанией Stadler Rail Group, запуск этих поездов в июне 2024 года, доведение числа рейсов по маршруту Баку-Агстафа-Баку с 2 до 4, открытие остановок на станциях Ляки и Уджар, а в 2025 году восстановление маршрута Баку-Балакен-Баку стало результатом успешной деятельности АЖД по дальнейшему расширению пассажирских перевозок.

Было отмечено, что одной из главных цифровых инноваций в этой сфере стало создание возможности предъявления электронного удостоверения личности в виде QR-кода через портал "Mygov.az" при посадке в пассажирские поезда межрайонного сообщения.

Число пользователей мобильного приложения ADY Mobile, запущенного в 2023 году, увеличилось и превысило 172 тысячи. Программа лояльности, запущенная с сентября 2024 года, предоставляет пассажирам, путешествующим пригородными поездами, возможность получения 3-процентного "кэшбэка" за проезд, а также бонусов.

В целом в 2024 году АЖД обслужили примерно 8,5 миллиона пассажиров. Таким образом, второй год подряд количество обслуживаемых пассажиров достигает рекордного уровня. Так, в 2023 году было обслужено более 7 миллионов пассажиров.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта также рассказал об обновлении автобусного парка. Он отметил, что 160 электрических автобусов, ввезенных в нашу страну накануне COP29, уже успешно используются в столице на различных маршрутах, частные компании также недавно приобрели еще 85 экологически чистых автобусов. Кроме того, отремонтировано и введено в эксплуатацию более 200 автобусов. Сейчас их парк достиг рекордной цифры - 2170.

На мероприятии также говорилось о расширении сети велосипедных дорожек в Баку и их координации. В 2024 году протяженность сети составила 35 километров. На следующих этапах предполагается довести этот показатель примерно до 100 км. В столице около 70 площадок оборудованы специальными парковками для велосипедов.

Было отмечено, что также начат процесс создания парковочных мест для электроскутеров. За сентябрь-декабрь операторами микромобильности было получено 850 тысяч 944 заказа.

На пресс-конференции говорилось и о реформах в сфере услуг такси. К профобучению было привлечено около 35 тысяч водителей такси. Были проведены соответствующие работы и в организации парковочных мест. Кроме того, было отмечено, что полное ограничение движения автотранспорта по улице Азиза Алиева, богатой историческими памятниками, позволило расширить пешеходную зону от улицы Низами до Приморского национального парка. Благоустройство площади перед станцией метро "28 Мая" превратило ее в просторную пешеходную зону. Эти изменения, которые позволят значительно улучшить качество городской среды, будут продолжены и в 2025 году.

Р.Гумметов отметил, что в последнее время была проделана большая работа и по защите дорожной инфраструктуры. Установлены 6 электронных весов на автомобильной дороге Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией и на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, в других пунктах работы в этом направлении продолжаются. Всего этот процесс включает установку 51 весов в 31 пункте. Через Единый центр мониторинга электронных весов Агентства наземного транспорта Азербайджана контролируются допустимые габариты и весовые параметры крупногабаритных транспортных средств.

В завершение были даны ответы на вопросы журналистов.

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