В Азербайджане упраздняется один из ЖСК

БАКУ /Trend/ - Упраздняется жилищно-строительный кооператив (ЖСК) "ASDREK".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджана.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ1141, город Баку, Ясамальский район, улица Захида Халилова, дом 576.

Отметим, что указанный жилищно-строительный кооператив был зарегистрирован государством в 2012 году. Законным представителем ЖСК является Мовсумов Расул Шахин оглу.

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