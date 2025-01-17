Россия и Иран смогут финализировать переговоры по строительству атомной электростанции - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Россия и Иран смогут финализировать переговоры по строительству атомной электростанции.

Как передает Trend, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным.

"Договоренности о строительстве атомной электростанции – очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня стороны смогут финализировать наши договоренности в этой сфере. Наши коллеги, министры и эксперты обсуждают все вопросы, которые пока еще на повестке дня, и я уверен, что в течение сегодняшнего дня они договорятся о том, как могут продвинуть эти вопросы", - сказал президент.

Пезешкиан подчеркнул, что стратегическое соглашение между Москвой и Тегераном, которое будет подписано сегодня, придаст большой импульс развитию двусторонних отношений.

"Я уверен, что подписание договора, который охватывает все сферы деятельности двух стран, включая сферы культуры, экономики, а также гуманитарные отношения, придаст большой импульс развитию двусторонних отношений, и он станет прочным фундаментом для дальнейшего прогресса", - добавил президент Ирана.