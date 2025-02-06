Ведутся работы по строительству более 15 предприятий в действующих на освобожденных территориях Азербайджана промпарках - Сеймур Адыгезалов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся работы по строительству более 15 предприятий в действующих на освобожденных территориях Азербайджана промышленных парках.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что в текущем году в Агдаме и в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины" планируется запустить предприятия по производству табачных изделий, декоративных камней, различных видов клеевых лент, дезинфицирующих средств, жидких моющих и отбеливающих средств, заложить фундамент предприятий по производству пластиковых тар, различных металлических электрических столбов для передачи электроэнергии высокого напряжения.

"В целом, отмечу также, что существующие в стране промзоны являются наиболее благоприятным местом для бизнеса с точки зрения инвестиций бизнесменов.

Здесь сформированы все виды инвестиционных возможностей для развития предпринимательской деятельности.

В промзонах предприниматели могут реализовывать свои проекты с использованием имеющихся инфраструктурных возможностей, подготовленных за счет государственных средств, без необходимости получения дополнительных технических условий",- добавил он.

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