В Сумгайытском промпарке планируется производство автобусов с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - В текущем году китайская компания BYD планирует запустить в Сумгайытском химическом промышленном парке предприятие по производству автобусов с электродвигателем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что уже создана необходимая инфраструктура и в ближайшие дни планируется начать работы по установке производственной линии.

"Примерный объем инвестиций в проект составляет более 29 миллионов манатов", - добавил Адыгезалов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!