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В Сумгайытском промпарке планируется производство автобусов с электродвигателем

Экономика Материалы 6 февраля 2025 14:32 (UTC +04:00)
В Сумгайытском промпарке планируется производство автобусов с электродвигателем

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В текущем году китайская компания BYD планирует запустить в Сумгайытском химическом промышленном парке предприятие по производству автобусов с электродвигателем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

Он отметил, что уже создана необходимая инфраструктура и в ближайшие дни планируется начать работы по установке производственной линии.

"Примерный объем инвестиций в проект составляет более 29 миллионов манатов", - добавил Адыгезалов.

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