Обнародован объем торговых операций между Азербайджаном и Швейцарией в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 220,4 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 45,1 миллиона долларов США, или на 25,7 процента больше, чем в 2023 году. Объем экспорта ненефтяных продуктов в Швейцарию за отчетный период составил 6,57 процента от общего объема экспорта Азербайджана.

В то же время объем торговых операций между Азербайджаном и Швейцарией в 2024 году составил 464,3 миллиона долларов США. Согласно отчету, это на 214,9 миллиона долларов США, или на 86,2 процента больше, чем в 2023 году.

В 2024 году Азербайджан увеличил импорт продукции из Швейцарии на 169,8 миллиона долларов США, или в 3,3 раза, до 243,8 миллиона долларов США в год.

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. Это на 3,6 миллиарда долларов США, или на 7 процентов меньше, чем в 2023 году. На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, а на долю импорта - 2,6 миллиарда долларов США.

За последний год экспорт сократился на 7,3 млрд долларов США, или на 21,7 процента, а импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США, или на 21,8 процента. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 млрд долларов США, что в 3 раза меньше в годовом исчислении.