Бразильская WEG планирует выйти на рынок Азербайджана

АСТАНА /Trend/ - В рамках долгосрочной стратегии развития бразильская компания WEG планирует выделение инвестиций на создание дополнительных логистических объектов и выход на рынки соседних стран, в том числе и на рынок Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на KAZAKH INVEST, об этом сказал региональный директор бразильской компании WEG в Центральной Азии Сергей Мущенко в ходе встречи с замминистра иностранных дел Казахстана Алибеком Куантыровым и зампредседателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Мадияром Султанбеком.

В ходе встречи Мущенко сообщил, что представители WEG заинтересованы в расширении сети дистрибьюторов и увеличении складских мощностей в Казахстане. Он отметил что в рамках долгосрочной стратегии развития компания планирует выделение 2,5 миллиона долларов на создание дополнительных логистических объектов и выход на рынки соседних стран – Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

Отметим что в рамках встречи стороны договорились о продолжении рассмотрения возможности расширения деятельности компании в Казахстане, реализации плана по строительству завода по производству электрооборудования.



WEG является мировым лидером в сфере производства электрооборудования. Компания владеет 45 производственными площадками в 12 странах и поставляет оборудование в более чем 135 стран. На сегодня WEG активно развивает бизнес в Казахстане. Компания уже поставляет высокотехнологичное электрооборудование крупнейшим промышленным предприятиям Казахстана, в том числе KAZ Minerals, Казахмыс, Казцинк, АлтынАлмас, ERG и Qarmet.



