В 2024 году в Азербайджане по страховке "Зеленой карты" было произведено 2,5 млн манатов выплат - Анар Самедов

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане по общему страхованию "Зеленая карта" было зафиксировано 468 страховых случаев, а общая сумма страховых выплат составила 2,5 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня главный информационный менеджер Бюро обязательного страхования (БОС) Анар Самедов во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме.

Он отметил, что по общей "Зеленой карте" было заключено 50 тысяч 207 договоров, а общая сумма собранных страховых взносов составила 7,2 миллиона манатов.