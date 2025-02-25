Крановое судно «Айдын Мамедов» введено в эксплуатацию после капремонта

БАКУ /Trend/ - Капитальный ремонт кранового судна «Айдын Мамедов», принадлежащего ASCO, завершен.

Об этом Trend сообщили в ASCO.

В ходе ремонта, проведенного на судоремонтном заводе «Бибиэйбат», был отремонтирован кран грузоподъемностью 40 тонн, главные и вспомогательные двигатели, насосы, трубопроводные системы, а также системы электропривода и защиты механизмов.

На судне установлены современные аварийные радиостанции VHF, а принтер системы INMARSAT заменен на новый. Также были проведены ремонтно-восстановительные работы в системе командного оповещения судна. В рамках ремонта были выполнены необходимые работы в жилых помещениях, санитарных узлах и столовых экипажа. Подводная и надводная части корпуса судна были очищены и покрашены. Поврежденные участки корпуса заменены, проведены ремонтные работы рулевой установки и другие работы.

После ремонта крановое судно прошло ходовые испытания. Испытания прошли успешно и судно вновь введено в эксплуатацию.

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