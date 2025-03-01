Обнародованы показатели перевозок судном-паромом типа "RoPax" "Азербайджан"

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" опубликовало показатели перевозок судном-паромом типа "RoPax" "Азербайджан".

Об этом сообщает ASCO, передает Trend.

Отмечено, что построенное на Бакинском судостроительном заводе судно перевезло с 1 марта 2021 года 1 214 вагонов, 23 883 грузовых автомобиля, 3 844 легковых автомобиля и 23 739 пассажиров.

Судно-паром имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту борта 7,5 метра. В настоящее время это крупнейший паром на Каспийском море по грузоподъемности, способный перевозить 100 пассажиров, а также 56 цистерн-вагонов или 50 грузовых автомобилей/TIR.

Этот уникально спроектированный паром был признан "Лучшим паромом 2021 года" по версии Baird Maritime. Кроме того, он вошел в список 50 значимых судов мира в рейтинге RINA "Significant Ships of 2021".

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