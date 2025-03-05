С этого года в колл-центр минэкономики Азербайджана будет внедрена технология ИИ

БАКУ /Trend/ - С этого года в колл-центр министерства экономики Азербайджана будет внедрена технология искусственного интеллекта.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации 4SİM Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и запланированным направлениям деятельности на 2025 год.

"Чем больше звонков поступает в течение дня, тем больше вероятность того, что эта технология позволит проанализировать эти звонки. Потому что людям требуется больше времени, чтобы проанализировать звонки и ответить на них", - добавил он.

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