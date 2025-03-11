Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Баку проходит Азербайджано-Испанский бизнес-форум

Экономика Материалы 11 марта 2025 10:40 (UTC +04:00)
В Баку проходит Азербайджано-Испанский бизнес-форум

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовал Азербайджано-Испанский бизнес-форум.

Как сообщает во вторник Trend, в форуме принимают участие исполнительный директор Азербайджанского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, генеральный директор Торговой палаты Испании Инмакулада Риера, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев и другие.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости