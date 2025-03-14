Годовая инфляция в 2024 г. была в пределах целевого диапазона - премьер-министр Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В отчетном году (2024 г.) годовая инфляция находилась в пределах целевого диапазона.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на обсуждении Отчета Кабинета министров о деятельности за 2024 год на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в декабре 2024 года 12-месячная инфляция составила 4,9 процента, а среднегодовая - 2,2 процента.

Он отметил, что в 2024 году доходы государственного бюджета составили около 37,2 миллиарда манатов (102 процента исполнения), а расходы - 37,7 милиларда манатов (95 процента исполнения).

"Таким образом, для устойчивого экономического роста обеспечена макроэкономическая и финансовая стабильность и низкий однозначный уровень инфляции",- добавил А.Асадов.

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