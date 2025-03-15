Узбекистан утвердил соглашение с Азербайджаном и Казахстаном о "зеленой" энергии

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном и Казахстаном в сфере развития и экспорта экологически чистой энергии.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции страны, соответствующее постановление было издано 14 марта.

Таким образом, министерство энергетики назначено основным органом, ответственным за выполнение международного соглашения. Контроль за его реализацией будет осуществляться Кабинетом министров и руководителями профильных министерств и ведомств, согласно установленным процедурам, после вступления документа в силу.

Напомним, что 13 ноября 2024 года состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиёева, по итогам которой было подписано "Соглашение между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".