Стал известен объем средств на страхование сотрудников "Азеркосмоса"

БАКУ /Trend/ - Стал известен объем средств, которые будут потрачены на добровольное медицинское страхование сотрудников Космического агентства Азербайджанской Республики ("Азеркосмос").

Как сообщает Trend, этой страховкой воспользуются 240 сотрудников агентства.

Так, установлено, что годовая страховая сумма на одного человека составит не менее 10 000 манатов.

В настоящее время "Азеркосмос" завершил соответствующие работы и заключил договор с компанией, которая будет страховать сотрудников - Открытым акционерным обществом "Azərbaycan Sənaye Sığorta". Согласно договору, ОАО выплачено 71 760 манатов.