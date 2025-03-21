В Азербайджане растет доля индивидуальных предпринимателей в обороте розничной торговли

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано продукции на 9,2 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, в розничной торговой сети индивидуальными предпринимателями продано продукции на 4,4 миллиарда манатов.

Это на 245 миллионов манатов, или на 5,8 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, за первые два месяца 2024 года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям индивидуальными предпринимателями было продано продукции на 4,2 миллиарда манатов.

Следует отметить, что в отчетный период 50 процентов средств, потраченных покупателями на товары в розничной торговой сети, были направлены на покупку продуктов питания, 4,8 процента — на напитки и табачные изделия, 15,1 процента — на текстильные изделия, одежду и обувь, 5,7 процента — на автомобильное топливо и дизельное топливо, 4,6 процента — на электротовары и мебель, 2,5 процента — на фармацевтические товары и медицинские принадлежности, 1,3 процента — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, а 16 процентов — на другие товары, не относящиеся к продуктам питания.