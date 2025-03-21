Вырос объем грузов, ввозимых в Азербайджан железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале этого года через Азербайджан железнодорожным транспортом было перевезено 1,3 миллиона тонн грузов на сумму 526,6 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель на 51,8 млн долларов США, или на 10,9% больше в стоимостном выражении и на 158,7 тыс. тонн, или на 14,3% больше по объему, чем за тот же период 2024 года.

Так, за отчетный период железнодорожным транспортом в Азербайджан было импортировано 848,6 тыс. тонн грузов на сумму 398,8 млн долларов США. Это на 50,3 млн долларов США, или на 14,4% больше в стоимостном выражении и на 174,1 тыс. тонн, или на 25,8% - по объему по сравнению с январем-февралем 2024 года.

В то же время в январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом из Азербайджана было экспортировано 416 тыс. тонн грузов на сумму 127,7 млн долларов США, что на 1,4 млн долларов США, или 1,1% больше в стоимостном выражении и на 15,4 тыс. тонн, или 3,6% меньше по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за январь-февраль текущего года различными видами транспорта было перевезено 10,6 млн тонн грузов на общую сумму 8,9 млрд долларов США, что на 1,7 млрд долларов США, или 23,2% и на 678,7 тыс. тонн, или 6,8% больше по объему, чем за тот же период 2024 года.